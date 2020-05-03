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Эпидемию коронавируса можно расценить как «очень полезное явление», заявил протоиерей Димитрий Смирнов во время проповеди в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. По его словам, в непростое время проявляются лучшие человеческие качества, сообщает Интерфакс.

В качестве примера Смирнов привел волонтерство и «желание сделать что-то для ближнего». При этом, по его словам, «эгоизм ужимается», а люди начинают понимать «очень важные качества души».

Люди, которые положили жизнь в борьбе с распространением инфекции, уверяет протоиерей, «пережили любовь», поскольку скончались «за ближнего». Также Смирнов отдельно отметил зараженных людей, которые ничего не предпринимают для лечения. Они, подчеркивает священник, приобретают важное качество души — терпение.

Ранее, как сообщал «Рамблер», послушник Троице-Сергиевой лавры попытался покончить жизнь самоубийством после получения положительных результатов теста на коронавирус. Сбежав из больницы, мужчина облил себя лампадным маслом у крыльца церкви и поджег себя. Пострадавший получил ожоги 90% тела и был госпитализирован.

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