Православная служба помощи "Милосердие" собрала 18 тысяч подарков и 3 млн рублей для нуждающихся к празднику Рождества Христова, акция "Дари радость на Рождество!" прошла с 9 декабря до 6 января, сообщают в пресс-службе организации.

«Завершилась ежегодная акция «Дари радость на Рождество!» — мы собрали более 18 тысяч подарков, а также более 3 миллионов рублей на помощь тем, кто оказался в беде. В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков. А всего за 9 лет существования акции служба «Милосердие» вручила почти 290 тысяч подарков», — говорится в сообщении.

Среди подарков — сладкие наборы и книги, вещи для тяжелобольных людей: кислородные концентраторы, лечебное питание, специальные простыни для лежачих пациентов. Дети получили игрушки, а "пожилые одинокие люди были особенно рады теплой одежде".

Чтобы подарки не повторялись, организаторы предложили их "забронировать" на сайте dari.miloserdie.ru, купить и отвезти в пункт сбора. Также принять участие в акции можно было совершив пожертвование через SMS.

«Опыт службы «Милосердие» показал, что для нуждающегося человека самые простые вещи — уже подарок. Наши подопечные — пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция — простой способ его подарить», — отмечают организаторы.

Православная служба помощи "Милосердие" — крупнейшее объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь от организации получают около 30 тысяч человек. Служба была открыта в 1991 году и функционирует благодаря пожертвованиям. В "Милосердии" ведут 26 проектов, среди которых патронажный уход на дому и в больницах, "Ангар спасения" для бездомных, "Дом для мамы", где помогают беременным и родившим женщинам в сложной ситуации, Свято-Димитриевский детский центр, Свято-Спиридоньевская богадельня для пожилых немощных людей. Подопечными службы "Милосердие" помогают медики, юристы, психологи и соцработники.

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