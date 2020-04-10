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Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал жителей столицы проявить заботу о ближних и остаться дома на Пасху.

В интервью RT Легойда рассказал, что празднование Пасхи в разных регионах будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации и тех ограничений, которые введены властями.

«В этом году Пасха проходит в совершенно особых условиях, которые для всех нас являются большим испытанием, но даже они не омрачат радость этого праздника», — сказал он.

По словам Легойды, в тех регионах, где ситуация позволит, освящение пасхальных куличей состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми. При этом, отметил он, любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого Крещенскую воду.

Легойда отметил, что онлайн-формат богослужений, которые проводит Церковь, поддерживает верующих в это сложное время.

«Я думаю, что в будущем трансляция богослужений будет актуальна для тех людей, которые по причине болезни или сильно преклонного возраста не могут прийти в храм», — заявил он.

При этом, по мнению представителя Московского патриархата, онлайн-службы никогда не были и не смогут стать постоянной заменой реальных богослужений.

Рамблер

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Легойда назвал разумным и обоснованным решение московских властей запретить посещение кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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