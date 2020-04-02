Крещение ребенка мирянином возможно только в исключительных случаях. Об этом в четверг, 2 апреля, рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Для этого нужно возлить на ребенка воду и сказать: «Крещается раб Божий — и назвать имя — во имя Отца и Сына и Святого Духа», — приводит его слова «РИА Новости».

Такое крещение допускается только в тех случаях, когда крещение ребенка священником по каким-либо причинам невозможно — например, в условиях массовой самоизоляции на фоне эпидемии. В любом случае о крещении лучше всего заранее договориться со священником, отметил митрополит.

Также он уточнил, что священнослужители и в настоящий момент продолжают крестить и взрослых, и детей, однако предупредил о необходимости соблюдать меры предосторожности в период эпидемии.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу распространения инфекции. По его словам, нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля помогла выиграть время на борьбу с вирусом. В целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях, заявил глава государства. Однако угроза пока сохраняется. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля. Если ситуация позволит, период вынужденных нерабочих дней будет сокращен, сказал Путин.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.

Регионы России объявили об обязательном соблюдении режима самоизоляции с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции. Все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос. Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости. Еще были закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Помимо этого, для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте.

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