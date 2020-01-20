Торги пройдут 23 января этого года. Предметы церковного обихода, которые не получится продать, по правилам аукциона будут уничтожены.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе заявил радиостанции «Говорит Москва», что выступает против уничтожения любых традиционных религиозных святынь.

«Как бы ни закончился этот аукцион, намеренное уничтожение религиозной святыни вызывает массу вопросов. Мы выступаем против такого исхода. Считаю, что уничтожение религиозных святынь, не только православных, но и других традиционных религий, это вызов ценностям российского общества».

На сайте ведомства Росимущества Ростовской области указано, что на аукционе, который пройдёт 23 января, выставят 35 икон, 33 креста с цепями, панагию, различные скульптуры и церковные сувениры.

Предметы церковного обихода, которые стали собственностью государства, продаются со скидкой 60%, общая сумма составляет 474 миллиона рублей, пишет 161.ru. Деньги, вырученные от продажи имущества, пойдут в областной бюджет.

Видео дня. Бобер помочился на зрителей в цирке из-за жестокого обращения