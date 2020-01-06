Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию, в которой говорится, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл является долларовым миллиардером.

«»Незыгарь» продолжает распространять дикую чушь про личное состояние патриарха в четыре миллиарда (почему не три? почему не пять?). Видно, ничего другого придумать не получается, вот и повторяют — как мантру», — написал Легойда, посоветовав авторам «Незыгаря» сходить в храм.

6 января «Незыгарь», крупный политический Telegram-канал, прокомментировал рождественское послание патриарха Кирилла. Авторы канала обратили внимание на призыв предстоятеля РПЦ к верующим задуматься, не ставят ли они собственное благополучие и комфорт на первое место. В этой же публикации утверждается, что священнослужитель владеет личным состоянием на сумму более чем четыре миллиарда долларов.

В октябре прошлого года патриарх Московский назвал греховной идею либерализма. Либеральная идея, по его словам, ставит в центр жизни самого человека, а не Бога, в чем и заключается грех.

Предстоятель РПЦ несмотря на то, что не занимает какие-либо государственные должности, является охраняемым лицом. Его безопасность обеспечивают сотрудники ФСО, также ему предоставляется правительственный автомобильный и воздушный транспорт. «Коммерсантъ» писал, что охрану ФСО стали выделять патриарху еще в 2000 году, когда РПЦ возглавлял Алексий II, на основании указа, подписанного Владимиром Путиным сразу после его назначения на пост президента России.

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