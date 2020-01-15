Решение президента РФ Владимира Путина о поддержке семьи, озвученное в его послании Федеральному Собранию, — это стратегия государства и одновременно посыл, адресованный всему миру, заявил в среду РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии — «сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».

«Считаем, что выбор в пользу семьи — это стратегическое решение для государства на долгие годы вперед, логике которого призвана соответствовать вся политика государства», — сказал Кипшидзе.

Он с сожалением отметил, что "в контексте европейской политики" в мире все реже говорят про традиционную семью, предпочитая поддержку подрывающих ее явлений.

«Столь высокое позиционирование семьи — это еще и посыл, адресованный вовне России, который будет поддержан всеми здоровыми просемейными организациями за рубежом», — заключил Кипшидзе.

Ранее послание президента прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность воспитания людей в создании того, что потеря части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье. Такое воспитание, по его мнению, поможет изменить и демографическую ситуацию в стране.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. В документе предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.

Всемирный русский народный собор — российский общественный форум, существующий с 1993 года. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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