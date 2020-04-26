Все новости на карте

Конфликты в семьях прекратятся, если жена не будет делать замечаний супругу. Об этом заявил глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон.

По его словам, отвыкнуть от этой привычки женщины могут, если наложат на себя наказание за данный поступок.

Например, дать такое обещание Богу: если я делаю замечание, то я делаю вечером 10 поклонов, несмотря на Пасху, или целый день не ем шоколад, или не сижу в Интернете, — цитирует Пантелеимона «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что епископ Пантелеимон высказался о режиме самоизоляции. По его словам, трудности такого карантина невелики по сравнению с жизнью в концлагере или коммунальной квартире. Он посоветовал не придавать большого значения сложностям, которые возникли из-за COVID-19.

Видео дня. Эксклюзивный ответ Соловьёва на конфликт с Уткиным