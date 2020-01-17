В крещенскую ночь важно прийти в храм, а также уделить внимание близким людям. Окунаться же в прорубь можно, если нет медицинских противопоказаний, но обязательно на трезвую голову. Об этом иеромонах Дмитрий Першин сообщил в пятницу, 17 января.

По его словам, в праздник Богоявления, или Крещение Господне, церковь призывает людей научиться правильному общению — общению с любовью друг к другу.

«Очень важно в этот день прийти в храм. Там происходит чин Великого освящения воды. И если мы примирились, участвовали в литургии, причастились, то тогда уже вершина этой радости, если нет никаких медицинских недомоганий, купание в проруби», — сказал он на пресс-конференции НСН.

Клирик РПЦ предупредил, что во время окунания не должно быть никакого алкоголя, иначе это приведет на больничную койку.

Першин добавил, что воду из храма, которую освящают в этот день, можно хранить целый год.

«Воду нужно принимать утром натощак, чтобы радость Крещения пребывала в течение всего года», — цитирует священника агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что полицейские, которые будут охранять проруби на Крещение, также смогут окунуться.