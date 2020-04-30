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В Московском патриархате пожелали премьер-министру России Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.

Ранее в четверг премьер-министр Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием Мишустина назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Дорогому Михаилу Владимировичу — сил и скорейшего выздоровления!» — написал глава синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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