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Тем, кто хочет венчаться, стоит подождать, когда храмы Русской православной церкви снова будут открыты для свободного посещения, заявил в четверг председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во время эфира в Instagram-аккаунте Росмолодежи.

Говоря о возможности совершения церковных таинств на дому во время эпидемии, когда во многих храмах Русской православной церкви богослужения недоступны для прихожан, он отметил, что исповедь и причастие могут совершаться дома, а с венчанием стоит подождать.

«Если кому-то сильно хочется повенчаться и он никак не может перетерпеть это все, то я бы все-таки дождался времени, когда можно будет свободно прийти в храм и всю красоту этого торжественного венчания пережить в храме», — сказал Владимир Легойда.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.

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