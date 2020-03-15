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Слухи о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменяет свои богослужения из-за коронавируса, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«По поводу того, что Патриарх из-за коронавируса якобы отменил запланированные богослужения: это неправда. Никаких изменений в богослужебном графике патриарха Кирилла нет», — прокомментировал он появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что иерарх якобы перестал совершать службы при большом стечении народа и отменил свое участие в ряде мероприятий из-за опасности эпидемии.

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