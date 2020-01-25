Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопрос о том, почему православные храмы украшены золотом.

В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополита спросили, почему православные храмы украшены золотом, а архиереи носят богатое облачение.

«Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа», — приводит его слова РИА «Новости».

«Никому же не приходит в голову говорить «давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы» или «давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж» — это все культурное наследие», — сказал митрополит Иларион.

В качестве примера он привел храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь Московского Кремля и храм Христа Спасителя, которые посещают туристы. По его словам, приезжие восхищаются не только архитектурой храмов, но и их убранством.

Со временем храмы, которые сейчас находятся на стадии строительства, также будут признаны памятниками архитектуры, ими будут восхищаться, как сегодня мы восхищаемся древними храмами, сказал он.

«И даже те облачения, которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь выставят в музеях, как сейчас в Алмазном фонде выставлена коллекция православных архиерейских облачений», — подытожил представитель Русской церкви.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему строятся новые храмы вместо восстановления старых.

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