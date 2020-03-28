Все новости на карте

В Московском патриархате назвали священников "духовными врачами", которые должны до последнего "оставаться на посту", принимая приходящих к ним.

«Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться. Многие из священников старше 65 лет, но их, как и врачей, никто не «освободит» от пастырского долга. И как офицеров — не отправит на карантин. Потому что священник тоже дает присягу — служить Богу и людям», — написал в пятницу в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, священники, так же как и врачи, пойдут и уже ходят домой к старикам и в больницы к инфицированным.

«Священник всегда останется на посту. И будет служить и молиться, в том числе для тех и за тех из нас, кто по здоровью или другим причинам сегодня остается дома, находится в больнице или выполняет свой долг на государственной службе или врачебном посту. Дай Бог нам всем преодолеть прилетевшую к нам заразу вместе, в любви друг ко другу и взаимопомощи», — написал Легойда.

Таким образом он прокомментировал «странные версии» в некоторых «безответственных каналах» о том, что Русская православная церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. Там же храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться.

«Конечно, если ты веришь, что Бога нет, то можешь твердить, что храмы — это пункты обмена денег на свечки. Но если ты хоть раз был в церкви, ты понимаешь, что это неправда», — отметил Легойда.

Видео дня. Грудь и губы: как уродуют девушек в России