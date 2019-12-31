Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви разрешить крещение верующих с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им, передает «РИА Новости».

«Можно давать имена, которых нет в месяцеслове в той форме, в которой они предлагаются. То есть, может быть, какое-то имя является переводом христианского имени на язык какого-то народа», — пояснил он.

Игумен отметил, что сохранение определенной формы имени при крещении позволит людям, которые избрали отличную от своих предков религию, сохранить связь со своей культурой и языком.

По его словам, многие мусульманские имена являются переводным вариантом имен греческих и славянских святых, то же самое наблюдается в традиции Русской православной церкви.

В то же время представитель РПЦ подчеркнул, что принятый документ не выражает ничего принципиально нового. «Эти практики в Церкви были всегда. Просто в силу недостаточной информированности некоторых священников и, тем более, многих прихожан Церковь их разъясняет», — объяснил он.

Ранее, 26 декабря, Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но «иностранные» имена.