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В РПЦ обосновали гуманитарную помощь Италии: они нам санкции, а мы им любовь. Накануне патриарх Кирилл направил в Апулию 8 тонн медицинских материалов.

Среди них термометры, медицинские маски разного уровня защиты, халаты, дезинфицирующие средства и очки. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что глава РПЦ поступил согласно христианским заповедям.

«Сам Христос нас этому учит. Если у тебя просят рубашку, то отдай ему и верхнюю одежду. Чего же тут такого? Это обычное христианское действо. А когда было извержение вулкана сто лет назад, разве не русские помогли итальянцам? Они нам санкции, а мы им любовь. И сразу санкции обесцениваются. Так нас господь и учитель учит — делись последним. Это то и ценно. Если от многого взять немножко — это не кража, а просто делёжка. А тут — жертва. Самим надо. Тем драгоценнее дар».

О помощи российского патриарха попросил сам губернатор Апулии Микеле Эмильяно в Facebook. Он отметил, что предстоятель РПЦ не отказал в поддержке городу Бари, где находится могила святого Николая. Эмильяно подчеркнул, что обращение было сделано всего несколько дней назад. Ранее патриарх Кирилл попросил премьера Михаила Мишустина об отсрочке по коммунальным платежам для церквей. Счета за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора оплачиваются из пожертвований прихожан, которые значительно снизились в связи с пандемией коронавируса.

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