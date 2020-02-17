Слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с бесплатными проститутками, являются неудачным троллингом. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Отец Димитрий таким способом изредка старается донести до людей некоторые свои мысли, но это приносит обратный результат, отметил Легойда в своём Telegram-канале. Он добавил, что данные слова Смирнова являются только его мнением, а не как не РПЦ.

Извечная путаница с гражданским браком — в строгом смысле слова «гражданский брак» — это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации, — объяснил Легойда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова. По её словам, священник хайпует на глупостях и оскорблениях. Она напомнила, что даже политические структуры со временем начали меняться и признавать ошибки. Одновременно с этим слова представителя РПЦ особенно неприятны, считает политик.

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