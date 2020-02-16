В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс».

Смирнов также заявил, что гражданские жены — временная утеха. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак.

«Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал протоиерей. Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил все тем, что мужчины не считают за жен тех, с кем живут гражданским браком. «Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

Ранее в феврале священник объяснил традицию освящать ядерное оружие. Он заявил, что это — спасение российского народа, его культуры и храмов. По его словам, Россия существует только благодаря ракетам — если бы не они, страну бы давно уничтожили. «Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста… Это очень серьезно», — заявил Смирнов.

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