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Представитель РПЦ предложил женщинам лишать себя шоколада или интернета в день, когда они перечат мужьям.

Глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон заявил, что знает, как положить конец семейным разладам. По его мнению, конфликты прекратятся, если жена не будет делать замечаний мужу, сообщает «Интерфакс».

Женщины могут покончить с привычкой перечить супругу, если наложат на себя наказание.

Например, дадут обещание Богу целый день не есть шоколад, не заходить в интернет или класть 10 поклонов за каждое замечание, сделанное супругу.

Ранее «Рамблер» сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что малоимущие россияне могут попросить милостыню.

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