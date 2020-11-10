Предложенный Духовным советом мусульман (ДУМ) России запрет на межконфессиональные браки можно было бы применить и в православии. Свою заинтересованность этой идеей в разговоре с «Газетой.Ru» высказал протоиерей Андрей Ткачев.

Он отметил, что в прошлом православные не могли заключать браки с иноверцами.

«Сейчас мы стали мягковатыми, как растаявшее мороженое. Возможно, нам тоже с брачным вопросом следует так же поступить, вернуться к строгости и твердости. Почему бы нет? По крайней мере, над этим стоит подумать», — сказал служитель РПЦ.

Ткачев добавил, что в идеале религиозный человек должен заключать брак с единоверцем.

Ранее совет старейшин ДУМ заявил, что браки мусульман с немусульманками недопустимы, это возможно лишь в единичных случаях с разрешения муфтия. В организации запрет объяснили тем, что мусульманкам сложно выйти замуж за единоверца и приходится искать мужа среди немусульман. В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР), назвали запрет рекомендацией и отметили, что Коран не запрещает межконфессиональные браки.