Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что захоронение тела Владимира Ленина является лишь вопросом времени. Об этом он заявил в интервью газете «Культура».

«Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Я лично убежден, что в данном случае — это вопрос времени. Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых», — сказал Легойда.

При этом он призвал проявить снисхождение к тем людям, для кого захоронение пролетарского вождя может обернуться трагедией.

Вопрос о предании земле останков Ильича требует «пастырской мудрости и деликатного подхода», отметил священнослужитель.

Ранее РПЦ не раз призывала власти захоронить тело Владимира Ленина или перенести мавзолей с территории Красной площади. Большинство российских левых партий выступает против подобной идеи.