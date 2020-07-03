В Московской патриархии назвали лишенного сана схиигумена Сергия (Романова) «косноязычным человеком с совершенно безумным, пустым набором слов». Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Епископ выразил недоумение в связи с тем, что кто-то может всерьез воспринимать тексты, вышедшие из уст Сергия. В пример Савва привел цитату: «80000 фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через талмуд, кабаллу, интернет напрямую общаясь с сатаной».

По мнению владыки, «скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более — об их детях».

«А так-то пустое место на самом деле», — охарактеризовал он опального монаха.

С епископом Саввой согласился глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Все очень точно Владыка написал. Жаль (и удивительно), что такие ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать. И ещё очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться…», — написал он в Telegram.

Как сообщал «Рамблер», схиигумен Сергий (Роман) — духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов». Священник оказался в центре внимания после того, как назвал ситуацию с новым коронавирусом псевдопандемией и призвал людей нарушать режим самоизоляции.

Позже его отстранили от проповедей, а затем и запретили в священнослужении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия сана, теперь он является просто монашествующим.