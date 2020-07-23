Скончался известный архиерей Русской православной церкви, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию митрополит Евлогий (Смирнов), сообщил в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

По его данным, митрополит Евлогий скончался в среду. Иерарху РПЦ было 83 года, последнее время он не служил — находился на покое.

«Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной (пустыни — ред.) также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии. Запомнился мне среди судей Высшего Общецерковного суда особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел», — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он не уточнил причину смерти архиерея.

Священный Синод в декабре 2018 года почислил митрополита Евлогия на покой, выразив ему благодарность "за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии, которое способствовало всестороннему развитию церковной жизни — увеличению числа приходов и численности духовенства, открытию монастырей и духовной школы", а также за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии.