Священные тексты традиционных религий должны быть включены в школьную программу по литературе. С таким заявлением выступил глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

Он сказал об этом в эфире программы «Церковь и мир», которая выходит на телеканале «Россия-24». Митрополит считает, что священные тексты должны входить в школьную программу по литературе. Пусть и в сокращённом виде.

Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объёме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе, — заявил священнослужитель.

Как ранее передавал NEWS.ru, Иларион раскритиковал идею о введении в России налога на бездетность. По его словам, такой налог придётся платить ему самому и всем монахам, давшим обет безбрачия.