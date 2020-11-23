Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, запечатленный на фото из СИЗО вместе с Михаилом Ефремовым, был хорошо знаком с матерью актера. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на помощника митрополита.

Собеседник издания рассказал, что у епархии есть соглашение с белгородским СИЗО — 3, поэтому священники периодически совершают там богослужения.

«В этот раз был отслужен молебен. И заключенные, и сотрудники поучаствовали — насколько позволяло пространство. Человек 15 было. Никто не хотел рекламировать, что там был Михаил Ефремов, но две фотографии попали в сеть», — объяснил помощник митрополита.

По его словам, для молебна в СИЗО отбирали не «по духовному принципу»: пустили тех, кто прошел карантин.

«Тем более владыка Иоанн очень хорошо знаком с Аллой Борисовной Покровской, матерью Михаила Ефремова. Она его очень просила присмотреть за Михаилом», — заключил он.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.

Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сначала Ефремов говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове все же признал вину.

Ефремова перевезли в СИЗО-3 в день его рождения, 10 ноября. По словам адвоката, актер проведет там 20 дней на карантине, после чего отправится отбывать наказание в колонию номер четыре в белгородской Алексеевке.