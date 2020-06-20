Снос памятников рабовладельцам на Западе — это попытки переписать историю. Таким образом прокомментировал ситуацию с протестами глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

Под словами «переписывание истории» митрополит подразумевает попытку переложить современные либеральные принципы на исторические события. «Мы, конечно, не должны переносить сегодняшние стандарты на прошлое. Люди в прошлом жили по другим правилам, они по-другому высказывались, они по-другому действовали», — заявил Иларион. Он подчеркнул, что деятелей истории нужно уважать, исходя именно из тех стандартов, которые существовали в их времени.

Памятники рабовладельцам в некоторых странах мира оскверняют и сносят протестующие. Кроме того, в Конгрессе США задумались о демонтаже статуй конфедератов, которые выставлены в Капитолии. Демократы во главе со спикером Нэнси Пелоси хотят вернуть их в штаты, которые они представляют, или отправить в музеи.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. Участники акций протестов, в том числе, оскверняют и сносят памятники рабовладельцам.