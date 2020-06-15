Позиция лидера Польши Анджея Дуды по отношению к пропаганде ЛГБТ вызывает уважение, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Дуда на прошлой неделе заявил в предвыборной речи, что в Польше «нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма». Он также заявил, что не допустит усыновления детей однополыми парами и назвал ЛГБТ-течение чуждой для Польши идеологией.

"Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, твердая позиция главы польского государства в отношении пропаганды гомосексуализма вызывает уважение. Есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет", — написал Легойда в своем Telegram.

«Христианские ценности — наши общие европейские ценности, в том числе и с Польшей. Кстати, понятие брака как союза мужчины и женщины закрепляется и в предлагаемых поправках к Конституции РФ», — подытожил представитель Русской церкви.