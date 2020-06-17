Патриаршая комиссия по делам семьи Русской Православной церкви считает маловероятной изменение общецерковной позиции по вопросу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в ближайшем будущем. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов, передает «Интерфакс».

Ранее заместитель управделами патриархии епископ Савва (Тутунова) высказал мнение, что отношение РПЦ к технологии ЭКО может измениться, так как сейчас появилась возможность не уничтожать т.н. "лишние" эмбрионы.

Лукьянов обратил внимание на то, что вопрос с ЭКО относится не только к разряду нравственно-этических, но также затрагивает репутацию Церкви.

По его словам, Церковь не может благословлять процедуру, после которой до 70% детей рождаются с разными отклонениями (официальная статистика Союза педиатров России), а при процедуре ЭКО в "естественном цикле" яйцеклетка погибает в 93% случаях.