Священник Павел Островский высказался о скандальной ситуации вокруг нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. В ночь на 8 ноября в интернет попало интимное видео с участием футболиста. После появления ролика в сети главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды, а в «Зените» форварда лишили капитанской повязки.

По словам Островского, большинство мужчиной занимается самоудовлетворением, поэтому осуждения в адрес спортсмена являются лицемерными.

«Исходя из принципа — относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе — мне хочется сказать всем насмешникам — заткнитесь», — цитирует священника сайт kp.ru.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за решение не вызывать в расположение команды Дзюбу.