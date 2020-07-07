В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы Марии Шукшиной в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), отметив, что таким образом она оказывает «медвежью услугу» мятежному экс-схиигумену.

Шукшина ранее выступила с видеообращением, в котором поддержала Романова из Среднеуральского женского монастыря, заявив, что "здесь оплот православия, русского духа, борьбы за правду". Запись выложил в своем блоге в YouTube один из сподвижников бывшего схиигумена.

«По поводу некоторых «аргументов» в защиту екатеринбургского отца Сергия: известная актриса ничтоже сумнящеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) — основа русского православия, что отец Сергий такой один и т.д. Основа русского православия, дорогие, как и всего христианства — Иисус Христос. И никто — никто — не может положить иной основы — об этом четко сказано в Евангелии», — написал во вторник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он обратил внимание на то, что в Русской церкви более 30 тысяч священников, а по логике актрисы получается, что «никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды». По мнению Легойды, таким образом Шукшина «не об истине свидетельствует», а «о собственных ужасных заблуждениях».

«И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши… Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете», — добавил представитель РПЦ.

Духовник Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Всех выступающих за закрытие храмов он проклял. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, а затем его лишили сана.