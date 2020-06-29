В Московском патриархате поддержали протесты православной общественности против ЛГБТ-пропаганды со стороны посольств США и Великобритании, отметив, что демонстрация подобной символики является «неуважением к мировоззрению многих граждан России».

В воскресенье участники общественного движения «Сорок Сороков» провели пикетирование у посольств США и Великобритании, протестуя против того, что дипмиссии вывесили флаг ЛГБТ-сообщества.

«Мы разделяем опасения православной общественности, которая выступила против демонстрации символики, связанной с сексуальными меньшинствами, на посольствах США и Великобритании. Полагаем, что каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе касающихся брака и семьи», — заявил в понедельник Mpravda.com замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что демонстрация соответствующей символики, как показывает практика, ассоциируется с определенной политической повесткой, которая, как правило, приводит к дискриминации людей традиционных убеждений и взглядов на семью. «На наш взгляд, это является неуважением к мировоззрению многих граждан России независимо от их вероисповедания», — сказал Кипшидзе.

Он также обратил внимание на то, что и в США, и в Великобритании существуют заметные общественные движения, которые не разделяют тезис о необходимости уравнивания брака с сожительством лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому, отметил представитель РПЦ, подобная демонстрация убеждений не выражает, в том числе, мировоззренческих убеждений всех американцев и всех англичан.

«Мы бы также хотели подчеркнуть, что в американском обществе звучат голоса, свидетельствующие о том, что борьба с так называемой дискриминацией секс-меньшинств оборачивается дискриминацией традиционных христиан. Недавно об этом публично и открыто заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр. Думаю, что некоторым из американских дипломатов не помешало бы ознакомиться с выступлением господина Барра», — заключил собеседник агентства.