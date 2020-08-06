Заявления президента Черногории Мило Джукановича о создании церкви, независимой от Сербской православной, напоминают риторику экс-президента Украины Петра Порошенко, когда тот создавал раскольническую «Православную церковь Украины», заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда обратил внимание на заявление президента Черногории Мило Джукановича, который, по данным местных СМИ, сказал, что «будет работать над созданием православной церкви до последнего вздоха», а также что за протестами верующих Сербской православной церкви против закона о свободе вероисповедания, принятого в Черногории, «стоят античерногорские силы, которые добиваются насильственной смены власти в стране».

«Легкое дежавю: два года назад Порошенко с не меньшей уверенностью вещал: «Автокефалия — это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна на Украине». Созданная Порошенко при содействии патриарха Варфоломея «ПЦУ» запятнала себя рейдерством и не получила признания в православном мире. К политической независимости Украины тоже много вопросов», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, удивительно, что пример Порошенко «не останавливает черногорского лидера от необдуманных поступков».

«Удивительно и то, что обе страны, мечтающие о «просвещенной Европе», в вопросах веры упорно следуют принципу «чья земля, того и вера», появившемуся в середине XVI века и утратившему свою актуальность столетие спустя», — подытожил представитель Русской церкви.

В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности «новая церковь» оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Территория Черногории до 2006 года входила в состав союза Сербии и Черногории, до этого – Югославии со столицей в Белграде. Черногория сейчас является канонической территорией Сербской православной церкви (СПЦ). Власти Черногории в последние время высказываются в пользу создания православной церкви, независимой от Сербской.

В декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что закон будет способствовать изъятию собственности СПЦ и ее передачи непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.

В 2020 году демонстрации не прекратились, полиция задерживала священников СПЦ по обвинению в организации протестов. Президент Сербии Александр Вучич в июне заявил, что Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой, и ей необходима поддержка России.