Русская православная церковь поддерживает объявление перемирия в Донбассе и молится о его успехе, заявил в понедельник сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга.

«Со стороны Русской церкви мы молимся об успехе этой миротворческой инициативы», — сказал Шульга на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он указал на то, что украинская православная церковь и ранее поддерживала все миротворческие инициативы властей Украины.

С 27 июля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики переходят к полному бессрочному прекращению огня. Соответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР. На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

В понедельник управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний призвал верующих молиться о сохранении перемирия.