Не так давно известный французский актер Жерар Депардье принял православие в русском храме Парижа.

К этой христианской религии Депардье шел долгим путем. Ранее он успел побыть буддистом и принять ислам.

По окончании церемонии актер пошутил, что «неохваченным» остался только иудаизм.

Митрополит Иларион, глава синодального Отдела внешних церковных связей поздравил актера и пожелал, чтобы тот в своих духовных исканиях остановился на православии.

«Если этому выбору предшествовал долгий путь религиозных исканий, то я очень рад, что этот путь завершается именно в Православной церкви», — приводит слова церковнослужителя «Интерфакс».

Иларион подчеркнул, что православие — религиозная традиция, которая позволяет людям реализовать духовный и нравственный потенциал, и «сокровищница, из которой можно черпать в течение всей жизни».

Как ранее писал «Рамблер», французский актер Жерар Депардье рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Депардье, он отказался встречаться с французским президентом Эммануэлем Макроном, но не раз видел главу российского государства.