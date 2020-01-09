В 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Так, согласно утвержденному производственному календарю, сокращенные рабочие недели будут в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», — цитирует Шкловца «РИА Новости».

Много выходных традиционно ожидается весной в связи с Международным женским днем, Днем весны и труда, а также празднованием Дня Победы.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня — с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — отметил замглавы Роструда.

Отдыхать больше будут россияне в июне благодаря Дню России, а также в ноябре в связи с Днем народного единства.

В декабре лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить новогодние каникулы для россиян.