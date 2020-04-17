Отдельные категории работников запрещено увольнять по сокращению в соответствии с российским законодательством. В их число входят беременные, женщины с детьми до трех лет, а также одинокие матери и одинокие отцы, воспитывающие ребенка до 14 лет. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.

«Я напомню: это беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, это одинокие мамы, воспитывающие малолетних детей, это лица, воспитывающие без матери ребенка в возрасте до 14 дет или ребенка-инвалида до 18 лет, и это единственные кормильцы ребенка-инвалида в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель не работает», — цитирует его «РИА Новости».

Также он добавил, что нельзя увольнять работников, находящихся на больничном, в любом отпуске, а также работников, которые временно замещают должности основных работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Накануне сообщалось, что Роструд получает жалобы жителей страны, лишенных заработный платы или рабочих мест во время объявленных президентом России нерабочих дней в апреле. В основном это сообщения о принуждении сотрудников к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы и об увольнении, сообщается на сайте kp.ru.

В ведомстве подчеркнули, что по нарушениям, связанным с невыплатой зарплаты или незаконным увольнением, могут назначаться проверки.

В период действия закона о нерабочих днях из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.