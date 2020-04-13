Все новости на карте

Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины выявили коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Ранее полпредство президента РФ в ЮФО сообщило, что к ним поступили жалобы от пациентов о том, что у женщины, находившейся в больнице №6, подтвердился коронавирус, однако ее перевели в спецклинику только спустя три дня. Кроме того, проверка выявила в больнице множество нарушений. У врачей и пациентов были взяты пробы, терапевтическое отделение закрыли на карантин. Материалы в отношении главврача направлены в СК.

По словам Быковской, женщина попала в больницу с пневмонией и при первом анализе у нее был выявлен коронавирус.

«Эта пациентка, как только был получен данный результат анализа, была переведена в ковидный госпиталь», — сказала министр.

Второй анализ у нее показал отрицательный результат на вирус, однако она продолжает считаться заболевшей и находится под наблюдением врачей.

«На сегодня больница получила первый результат у пациентов и персонала, которые с 10 апреля находятся в терапевтическом корпусе в карантине. У всех пациентов и у медперсонала результат первый отрицательный за исключением врача-рентгенолога», — сказала Быковская.

Она добавила, что такой результат говорит о том, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через поверхности.

«Предполагаю, что произошло заражение врача-рентгенолога в связи с тем, что некачественно после каждого пациента обрабатывался рентген-аппарат и, скорее всего, через руки произошло заражение», — уточнила она.

По ее данным, на сегодняшний день терапевтическое отделение больницы закрыто на карантин. 31 сотрудник находится в изоляции на территории больницы и не допускается к пациентам, поскольку во время того, как в отделении была пациентка, у которой позже выявили коронавирус, они не в полной мере соблюдали правила личной защиты.

Видео дня. Бузова «на слабо» нарушила самоизоляцию