Девятилетний мальчик носит протез с полутора лет, когда ему диагностировали рак сетчатки.

После операции наступила ремиссия и после этого инвалидность сняли. Каждый месяц родителям мальчика приходиться тратить 30 тысяч рублей на замену протеза. Для семьи это огромная сумма. Мать ребёнка ведёт переписку с Минздравом и бюро медико-социальной экспертизы, но в этих ведомствах говорят, что такое решение не противоречит закону.

Юристы, опрошенные телеканалом НТВ, предполагают, что отказ в получении инвалидности может быть связан с отсутствием квот. По данному факту назначена проверка.

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