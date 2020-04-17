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В Ростове-на-Дону врачи проверят на коронавирус новорождённую девочку, появившуюся на свет у инфицированной пациентки, передаёт ИА REGNUM.

«Новорождённую девочку поместили в «условно чистую» зону до выяснения статуса заражения. Ребёнок находится под наблюдением неонатолога», — уточнили в мэрии.

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Напомним, что врачи госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы №1 имени Семашко, приняли роды у 36-летней женщины, у которой ранее был подтверждён коронавирус. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

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