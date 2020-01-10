В Ростове-на-Дону сотрудники полиции ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя, который находился в складских помещениях, а также в частном домовладении. У продукции отсутствовала необходимая маркировка, а в производстве использовалась неочищенная вода из уличного бассейна, сообщается 10 января на сайте МВД России.

«Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тысяч готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате незаконной деятельности производителями был извлечен доход размером более 17 млн рублей.

Подозреваемые помещены под домашний арест.

7 февраля прошлого года министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. По ее словам, речь идет не только об острых заболеваниях с летальным исходом, но и о постепенной смертности от спиртного: язвах желудка, циррозах, анкреонекрозах и ранней гипертонии. Вместе с тем Скворцова отметила, что заметно снизилась острая смертность от алкоголя благодаря уменьшению количества суррогатов на прилавках российских магазинов.