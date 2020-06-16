Камеры, которые будут поставляться в российские школы, согласно документации, не предполагают использования функции распознавания лиц. Об этом сообщили в Национальном центре информатизации (НЦИ) «Ростеха» во вторник, 16 июня.

«Согласно аукционной документации, технические характеристики на поставляемое оборудование не предполагают использование технологии распознавания лиц», — говорится в сообщении.

«Законодательством РФ запрещено проводить слежку за гражданами, равно как и осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта. НЦИ работает исключено в рамках действующего законодательства», — заявили в ведомстве.

Ранее 16 июня СМИ сообщили, что в российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц. Предполагается, что нововведение позволит отследить время прихода и ухода ребенка, а также присутствие посторонних людей на территории учебного заведения и наличие подозрительных предметов.

Накануне сообщалось, что «ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») и Национальный центр информатизации (входит в ГК «Ростех») поставили свыше 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений в 10 регионах России. До 2024 года Министерство просвещения России планирует оснастить системами видеонаблюдения еще 43 тыс. общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование». «ЭЛВИС-НеоТек» и ГК «Ростех» планируют усилить технологическое партнерство, чтобы обеспечить образовательные учреждения необходимым IT-оборудованием.