В Новосибирске из магазинов изымают партию соли «Славяна» и «Славяночка», которая была привезена из Казахстана. Владелец нескольких торговых точек Владимир Притьмов побоялся за здоровье покупателей, когда жена рассказала ему о том, что блогеры обнаружили в этой соли осколки стекла.

«Залили соль водой, смотрим: это что в ней? Стекло? Она растворилась не вся — в осадке осталось что-то похожее на осколки. Стекло или нет, непонятно», — рассказал бизнесмен «Комсомольской правде». Он уточнил, что осадок от соли не растроваряется ни в холодной, ни в горячей воде.

По словам предпринимателя, эксперимент он провел с несколькими пачками соли и везде оставался осадок. После этого он решил снять с продажи всю партию.

Член рабочей группы по противодействию фальсификатам Общественной палаты РФ Яков Новоселов рассказал изданию. что соль, как и сахар, должны растворяться в воде полносью. Он предположил, что в соль производители могли добавить абсорбенты (антислеживатель), чтобы продукт не слипался от влажности. «Если это так, то их быть не должно — они могут нанести вред организму. Может произойти пищевая интоксикация», — отметил эксперт.

Казахстанская компания «Арлтуз», которая занимается производством соли, уверяет, что продукт совершенно безопасен. «Пищевая соль действительно содержит естественный нерастворимый осадок, как и любая другая натуральная соль, особенно самосадочная. На самом деле за „стекло“ принят минерал, и ранее присутствовавший в производимой нами соли в нормах нерастворимого остатка, оговоренного в ГОСТе», — отмечается в комментарии компании, который размещен на сайте Министерства торговли и интеграции республики Казахстан. Производители подчеркнули, что «фейки стали активно размещать и рассылать» из-за информационной войны в российском интернет-пространстве.

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