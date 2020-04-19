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В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб в воскресенье, 19 апреля.

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Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице, уточнили в оперштабе. Там отметили, что, по состоянию на 15:00 по московскому времени 19 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114.

В учреждении провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Также туда направили инфекционистов из областной клинической больницы.

В оперштабе добавили, что в связи со вспышкой коронавируса в регионе решили ввести режим изоляции для прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, а также из Московской, Ленинградской и Мурманской областей. Местные жители обязаны будут на протяжении двух недель находится дома, а лица, прибывшие в Архангельскую область в командировку, смогут разместиться в гостинице только после предъявления справки об отрицательном анализе на коронавирус.

О вспышке коронавируса в психбольнице стало известно 18 апреля. Сообщалось о 50 сотрудниках и пациентах с коронавирусом. Разносчиком инфекции стала одна из сотрудниц учреждения. Также определен круг граждан, с которыми заразившаяся контактировала вне больницы. Все они помещены на домашнюю изоляцию.

Рамблер

В России за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные за 12 и 19 апреля. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах.

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