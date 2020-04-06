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В российской колонии впервые нашли коронавирус. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первый случай заражения инфекцией зарегистрирован у сотрудника колонии в Рязанской области.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что первый случай подозрения на коронавирус выявлен в учебном заведении Министерства обороны России. Первичный экспресс-тест показал наличие инфекции у воспитателя Пермского суворовского военного училища в поселке Звездный Пермского края. Он госпитализирован. Взятые у него пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.

По состоянию на утро 6 апреля в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразились 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразились 30 детей.

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