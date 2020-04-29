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В ижевской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса: 82 пациента и медика инфицированы. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там», — отметил он.

Глава региона обратился к жителям с просьбой ограничить встречи с родными и близкими во время майских праздников. Он предупредил, что с 1 по 11 мая правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме, чтобы сохранять общественный порядок и контролировать ситуацию с коронавирусом.

При этом Бречалов подчеркнул, что с 1 мая жителям будут разрешены прогулки на велосипеде. Кроме того, ранее в Удмуртии разрешили бег, скандинавскую ходьбу и индивидуальные занятия спортом, однако при условии соблюдения санитарных норм.

Ранее 29 апреля вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Сызранском пансионате для людей с инвалидностью в Самарской области. Там инфекция выявлена у 35 человек, большая часть которых — пациенты.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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