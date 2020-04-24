Все новости на карте

Прокуратура Тверской области нашла в Осташковской центральной районной больнице (ЦРБ) медицинское оборудование, которое поступило в учреждение в начале 2019 года и с того момента оказалось забыто. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Речь идет об эндоскопическом оборудовании: видеопроцессоре, источнике света, эндоскопе, мониторе и экстракторе вакуумном. Оно поступило в больницу в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Указанное медицинское оборудование передано в детскую консультацию больницы, однако на протяжении длительного времени не использовалось в связи с отсутствием в структурном подразделении ЦРБ помещения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим нормам», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время в помещении сделан ремонт, аппараты введены в эксплуатацию.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Видео дня. «Ты напился!»: Башаров выложил кадры скандала с экс-женой