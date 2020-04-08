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Российские ученые в 2020 году высадят бахчевые культуры на опытной станции за полярным кругом, возле арктического города Кировск. Об этом рассказала директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина, сообщает ТАСС.

По ее словам, специалисты института уже проводят эксперименты по выращиванию адаптированных к полярным условиям арбузов и дынь. В этом году начнутся испытания сортов, созданных на кубанской станции, которые отличаются скороспелостью и компактной формой растения. Их высадят в неотапливаемые теплицы. Параллельно генетики ВИР сравнят выведенные и обычные сорта для выявления отличий в геноме. Эти знания ученые собираются использовать для дальнейшей селекции.

Территорию за полярным кругом постоянно засаживают картошкой. Каждый год ямальские аграрии экспериментируют с сортами, чтобы выбрать наиболее выносливые и урожайные. Также в регионе выращивают капусту, морковь, свеклу, огурцы и томаты.

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