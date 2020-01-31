В Забайкалье, где был выявлен первый случай заражения китайским коронавирусом, закрыли школы. Об этом заявил зампреда краевого законодательного собрания Алексей Бутыльский, передает ТАСС.

Ранее 31 января в России выявили первые случаи заражения коронавирусом — они произошли в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, они пересекли границы страны 26 и 28 января, один из них — после месяца нахождения в Китае.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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