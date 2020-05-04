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В Ленинградской области после майских праздников могут при низких показателях заболеваемости коронавирусом смягчить ограничительные меры, введенные по работе предприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, за исключением нескольких очагов, в регионе сохраняется стабильный уровень заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что в населенных пункта будет проведен анализ динамики заболеваемости.

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры в Санкт-Петербурге ранее продлили до 11 мая. Горожан призвали носить медицинские маски, респираторы или изделия, которые могут их заменить.

Всего в Ленинградской области зафиксировано 1096 случаев заболевания коронавирусом. В России же с 3 по 4 мая зарегистрирован 10 581 новый случай заражения.

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