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С завтрашнего дня жители Приморья для передвижения по региону должны будут получать электронные пропуска, сообщает. Меры приняты для борьбы с распространением коронавируса.

В условиях режима самоизоляции по территории региона разрешается передвигаться людям, выполняющим свои профессиональные обязанности: это врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения, спасатели, фармацевты и другие.

С 7 апреля каждый из них должен иметь при себе гаджет с разрешающим передвижение CМС-сообщением, которое будет выполнять роль электронного пропуска. Министр связи Приморского края Сергей Мирончук подчеркнул, что жители, которые появятся на улице без электронного пропуска, автоматически приравниваются к нарушителям режима всеобщей самоизоляции.

На 6 апреля, как сообщал «Рамблер», в Приморском крае числится восемь заболевших коронавирусной инфекцией, двое жителей считаются вылеченными. Смертельных случаев не зафиксировано.

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